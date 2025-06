Mundial de Clubes 2025: Franco Mastantuono deja River y prepara su llegada al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La reciente eliminación del equipo argentino en el torneo internacional supuso un golpe emocional para Franco Mastantuono, quien a sus 17 años se convirtió en una de las jóvenes promesas del fútbol sudamericano.

Sin embargo, su rendimiento durante la competición no estuvo a la altura de las expectativas que generó su fichaje y proyección internacional. En tres partidos disputados, el mediapunta no logró marcar goles ni asistir en ninguna ocasión, dejando una sensación de desgaste y cierta inconsistencia en sus actuaciones, informó Meridiano.



Su peor actuación fue en el último encuentro contra Inter de Milán, donde no pudo influir en el resultado y River sufrió una derrota por 2-0, lo que significó la eliminación del equipo en un grupo que también integraban Monterrey y Urawa Reds.

A pesar de ello, su transferencia al Real Madrid por 63 millones de euros, la más cara en la historia del fútbol argentino,ha generado altas expectativas entre aficionados y expertos. La directiva merengue confía en que Mastantuono puede convertirse en una figura clave del futuro.

¿Está preparado Mastantuono para dar el salto al fútbol europeo?

El perfil del joven mediapunta revela un potencial enorme, pero aún presenta ciertas carencias para afrontar la exigencia del fútbol europeo, caracterizado por su intensidad, táctica y constancia. La presión que implica jugar en un club como el Real Madrid será un reto importante para Mastantuono, especialmente tras una participación algo discreta en el Mundial.

Xabi Alonso tendrá que evaluar si Mastantuono está listo para afrontar los desafíos del primer equipo. La llegada oficial del jugador está prevista para agosto, tras cumplir la mayoría de edad, con la intención de que pueda desarrollarse en un entorno competitivo y profesional.

Hasta ahora, Mastantuono ha disputado 64 partidos con River Plate, anotando 10 goles y brindando 7 asistencias. En Copa Libertadores sumó 13 compromisos con 3 tantos.

