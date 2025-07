Natasha Rey: la modelo uruguaya que destapó el nuevo escándalo de Mauro Icardi y la 'China' Suárez

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Natasha Rey, una vedette uruguaya poco conocida hasta ahora, ha explotado en la esfera pública tras acusar directamente a Mauro Icardi de enviarle mensajes y videos íntimos. Este sorpresivo destape ha puesto a la modelo en el epicentro de un nuevo torbellino mediático que involucra también a la popular China Suárez.

¿Quién es Natasha Rey? Se trata de una figura multifacética y de signo Aries, que se describe a sí misma como tal en su perfil de Instagram, donde acumula 149 mil seguidores y ha captado la atención de personalidades como L-Gante. Su ascenso mediático incluye la corona de Miss Costa América 2022, un certamen que ganó y la llevó a ser coronada en Panamá.

La chispa del escándalo se encendió cuando Rey compartió supuestas capturas de pantalla y videos, afirmando que Icardi le escribía a pesar de estar en pareja con Suárez. "Soy tu uruguaya Mauro", fue uno de los mensajes con los que, según su versión, se habría iniciado la comunicación que la vedette expuso.

Mauro Icardi no se quedó callado. El delantero del Galatasaray contratacó publicando una captura que mostraba una solicitud de mensaje de Rey, donde ella le habría enviado una foto subida de tono. Icardi negó haber aceptado los mensajes y lanzó una irónica pregunta: "¿Esta sería mi supuesta 'amante' o a la que le mando mensajes? Jajajajaja Qué raro... porque nunca acepté los mensajes y me mandó videitos desnuda gratis. Muy poco creíble".

El futbolista lanzó una dura advertencia a quienes, según él, buscan fama a su costa: "Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja, dejen de hablar gratis porque como siempre y con todo, ¡tengo pruebas!". Aunque no pudo mostrar grabaciones en Instagram, su mensaje fue contundente: "conmigo no jueguen que los prendo fuego".

La China Suárez también entró en escena, respaldando a Icardi y disipando rumores de crisis con un comentario irónico: "Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes baby", acompañado de un emoji de una carita sacando la lengua. Sin embargo, la novela continuó cuando Rey subió una foto de Suárez con un emoji de cara de payaso, lanzando provocaciones como: "Todo trucho, lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tu..., las fotos que me mandaste".

Ante la magnitud de la polémica y la repercusión de sus publicaciones, Natasha Rey optó por poner en privado su cuenta de Instagram. Mientras tanto, Icardi hizo un nuevo posteo, burlándose de los intentos por "editar y filtrar" la información: "Si van a editar y filtrar por lo menos editen y háganlo creíble. Tranquilos que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos".

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.