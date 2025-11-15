¡No hay mañana! La Vinotinto sub 17 enfrentará a Corea del Norte con la mira puesta en los 8vos de final

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub 17 está a las puertas de igualar su mejor rendimiento en un Mundial de esta categoría, pero para ello deberá derrotar a Corea del Norte el sábado.

La excelente actuación del plantel criollo en la primera ronda ha generado una gran expectativa, pues en el Mundial de 2023 alcanzaron los octavos de final, donde perdieron 5-0 frente a Argentina.

Los comandados por Oswaldo Vizcarrondo clasificaron como líderes del Grupo E, sumando siete puntos gracias a una victoria 3-0 frente a Inglaterra, empatar 1-1 ante Egipto y el triunfo ante Haití 4-2.

¿Qué planea Vizcarrondo ante Corea del Norte?

El seleccionador Oswaldo Vizcarrondo ha manifestado tener plena confianza en sus jugadores para afrontar este reto. El objetivo principal es la clasificación, pero el cuerpo técnico insiste en que la forma de conseguirla es igualmente importante luego de la autocrítica que hizo tras la victoria frente a los haitianos.

Se espera que el rival asiático, Corea del Norte, opte por una defensa organizada y un esquema de juego replegado. Ante esta posible táctica, la Vinotinto deberá mostrar paciencia, creatividad y alta efectividad en el área ofensiva.

Regreso de Henrry Díaz sería clave para el crucial choque

Una de las mejores noticias para el cuerpo técnico es la recuperación de Henrry Díaz, una de las figuras clave del equipo, apodado el "Mago" por su calidad técnica.

El futbolista que milita en el Monagas sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el primer partido de la fase de grupos contra Inglaterra, siendo uno de los más destacados del equipo.

