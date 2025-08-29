¿Nuevo romance en el FC Barcelona?: este jugador culé fue visto de la mano de una chica misteriosa

Suscríbete a nuestros canales

El verano en el FC Barcelona no ha estado activo solo en el campo de juego, sino también en el plano sentimental. Mientras el equipo vuelve a la competición, los rumores sobre la vida personal de sus jugadores siguen captando la atención.

La última noticia la protagoniza Ferran Torres, quien ha sido captado de la mano con una misteriosa chica, lo que ha generado especulaciones sobre una nueva relación.

Las fotografías, difundidas por el periodista Javi Hoyos, muestran a Ferran caminando con una joven en un centro comercial. Aunque su identidad no se ha confirmado, los detalles de las imágenes descartan que se trate de su expareja, Sira Martínez.

La nueva chica es más baja y usa un reloj en la muñeca contraria a la de la hija de Luis Enrique, lo que confirma que se trata de una persona diferente.

Los únicos detalles que se conocen de la chica son su cabello liso y castaño, pero de momento su nombre y a qué se dedica siguen siendo un misterio. Sin embargo, su cercanía con el delantero del Barça ha provocado que muchos medios y aficionados especulen sobre el inicio de un nuevo romance en la vida del futbolista.

Este posible romance se suma a otros que han surgido en el club, como la relación entre Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole, o la de Gerard Martín con su pareja.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.