FC Barcelona: esta sería la nueva fecha para regresar al Camp Nou

El Fútbol Club Barcelona se encuentra en una situación complicada. El club no podrá reabrir las puertas del Camp Nou para el próximo 14 de septiembre, fecha en la que tenía programado su partido de liga contra el Valencia. Los retrasos en las obras de remodelación han dejado al equipo sin su sede oficial para el inicio de la temporada.

Ante este panorama, la directiva del Barça ha fijado un nuevo plazo. El club espera poder volver a su casa para un partido de Champions League entre el 16 y 18 de septiembre, en caso de jugar como local. De lo contrario, el regreso se daría en el partido contra el Getafe, programado para el domingo 21 de septiembre.

Esta crisis de fechas se debe a que el Camp Nou no está listo, y su sede temporal, el Estadio Olímpico de Montjuic, no se encuentra disponible. Debido a esto, el equipo catalán ha solicitado a LaLiga una excepción para poder jugar en el Estadio Johan Cruyff, un recinto de apenas 6.000 localidades.

La decisión final sobre el calendario del equipo dependerá del sorteo de la Champions League que se celebra hoy mismo, 28 de agosto, en Mónaco. La UEFA determinará si el debut del Barcelona en el torneo europeo es como local o visitante, lo que definirá la nueva fecha de su tan ansiado regreso.

