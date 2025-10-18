Nuevos uniformes para la NBA 2025/2026: las mejores equipaciones

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/2026 de la NBA no solo promete emociones en la cancha, sino también un desfile de nostalgia. Varios equipos de la liga han aprovechado el offseason para presentar sus nuevas equipaciones que, en su mayoría, rinden tributo a las etapas más icónicas de sus respectivas franquicias. Desde el regreso a los colores más queridos hasta homenajes a leyendas, los uniformes son un puente directo con la historia.

Los Angeles Lakers y Philadelphia 76ers

Los Los Angeles Lakers han optado por intensificar su identidad con el uniforme Statement Edition, que vuelve al púrpura clásico, complementado con letras blancas y ribetes dorados. Este diseño lleva la inscripción "Leave a Legacy" (Deja un Legado) y el número 17 en la nuca, un guiño directo a su récord de campeonatos.

Por su parte, los Philadelphia 76ers también abrazan la nostalgia con su equipación Classic Edition, que recupera el emblemático uniforme negro usado durante la temporada 2000-01, una era recordada por la histórica carrera hacia las Finales liderada por Allen Iverson.

Iconos y leyendas de vuelta a la cancha

Los Chicago Bulls traen de vuelta uno de sus diseños más memorables de la era Jordan en su Statement Edition: el uniforme negro con rayas rojas verticales.

En una línea similar, los Miami Heat reviven el diseño Classic Edition de los 2000, un vibrante uniforme rojo con letras blancas y ribetes negros que rememora la época de Dwyane Wade y su primer campeonato en 2006.

Finalmente, los Cleveland Cavaliers rinden homenaje a la primera era de LeBron James con su uniforme Classic Edition, una de las etapas más recordadas de la franquicia a principios del siglo XXI.

Homenajes locales y aniversarios

La nueva equipación de los Atlanta Hawks celebra la geografía de la ciudad con el uniforme City Edition "Peachtree", que lleva el nombre de la famosa avenida de Atlanta en el pecho, con letras blancas borde melocotón.

Los Charlotte Hornets conmemoran su 35º aniversario con un diseño Classic Edition que recupera las dos dobles líneas en verde azulado y púrpura, usadas entre 1997 y 2002.

Los Memphis Grizzlies celebran su 25º aniversario en Tennessee volviendo a sus raíces con un uniforme Classic Edition de estética audaz y vibrante que honra el inicio de su nueva era en la ciudad.

Identidad y modernización

Los Milwaukee Bucks traen de vuelta uno de los uniformes más queridos por su afición, el "Cream City", como su City Edition. Los Los Angeles Clippers se conectan con su pasado a través del uniforme Classic Edition azul marino con la tipografía clásica de la franquicia.

En un intento de audacia, los Boston Celtics han bautizado su City Edition como "Gold Standard" (Estándar de Oro), una reinterpretación moderna del legado de excelencia de la franquicia.

Por último, los New York Knicks apuestan por el negro en su Statement Edition, con el nombre "New York" y los números en naranja bordeados de azul, incorporando un efecto degradado en las franjas laterales inspirado en las luces del Madison Square Garden.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.