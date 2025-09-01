¡Polémica en LaLiga! Barcelona y Rayo Vallecano protagonizan empate por esta decisión arbitral

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro lleno de acción disputado en el Estadio de Vallecas, el FC Barcelona no pudo asegurar la victoria, conformándose con un empate 1-1 frente al Rayo Vallecano, un resultado que interrumpe la racha perfecta de los catalanes y les impide mantenerse en la cima de la clasificación de LaLiga.

El partido arrancó con un ritmo dinámico y ambos equipos mostraron una vocación ofensiva, generando múltiples ocasiones de gol. Sin embargo, las destacadas actuaciones de los porteros, Joan García por el Barcelona y Augusto Batalla por el Rayo, mantuvieron el marcador en cero durante gran parte de la primera mitad.

La contienda tomó un giro decisivo justo antes del descanso, cuando una jugada de Lamine Yamal dentro del área culminó en un penalti. A pesar de las protestas de los jugadores locales, la decisión del árbitro se mantuvo tras la revisión del VAR. El mismo Yamal se encargó de ejecutar la pena máxima con seguridad, engañando a Batalla para poner el 0-1, informó ESPN Deportes.

Rayo responde y Barcelona no logra los tres puntos

Tras el intermedio, el Rayo Vallecano intensificó su presión, buscando igualar el marcador. Su esfuerzo dio frutos en el minuto 67 cuando Fran Pérez conectó una volea dentro del área, superando a García y firmando el 1-1.

Con el empate, el partido se abrió y el portero barcelonista, Joan García, se erigió como la figura del encuentro, realizando intervenciones cruciales para evitar que el Rayo se pusiera en ventaja. A pesar de los intentos del ataque del Barcelona por conseguir un gol que marcara la diferencia, la defensa del Rayo se mantuvo firme hasta el final.

Este empate representa un punto de inflexión para el equipo azulgrana, que ahora deberá recuperar terreno en la lucha por el título que apenas comienza.

