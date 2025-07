Salomón Rondón anuncia su despedida del Pachuca: No voy a cerrar esta puerta

Suscríbete a nuestros canales

Salomón Rondón, figura emblemática y referente del Club Pachuca, anunció su partida con palabras cargadas de agradecimiento y cariño hacia la afición y la institución.

En su mensaje, el ariete criollo expresó: “Nunca es fácil despedirse. Y por eso no pienso decirles adiós. No, no voy a cerrar esta puerta, amigos. Siempre estará abierta”. La noticia ha generado conmoción entre los seguidores del equipo hidalguense, que han catalogado a Rondón como ídolo, reseñó Meridiano.

Del mismo modo, el delantero venezolano llegó a Pachuca para el torneo Apertura 2023 y rápidamente se convirtió en un ícono dentro del vestuario y en la cancha.

“Me hicieron sentir uno más entre ustedes, me acogieron en su lindo país y en su preciosa ciudad. El día que Grupo Pachuca, Jesús Martínez, Armando Martínez y su directiva me llamaron, cambiaron algo en mi interior”, comentó Rondón sobre su experiencia en México.

Logros deportivos y liderazgo dentro del campo

Durante su paso por Pachuca, Rondón celebró múltiples goles, títulos y logros tanto individuales como colectivos. Su liderazgo fue clave para que el equipo lograra importantes conquistas, incluyendo la reciente obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Además, demostró su jerarquía al portar el brazalete de capitán, reconocimiento que valoró en su comunicado de despedida: “Palabras mayores. De ahí que mostrase la mejor de mis sonrisas, porque me hicieron ser muy feliz”.

