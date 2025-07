Salomón Rondón se sincera: Cerrar mi etapa como futbolista sería ir al Mundial con Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Salomón Rondón, reconocido como uno de los referentes más importantes del fútbol en Venezuela, continúa persiguiendo su sueño de llevar a la Vinotinto a su primera Copa del Mundo.

A través de una entrevista exclusiva con la cadena española SER, el delantero expresó su compromiso y la profunda responsabilidad que siente al representar a su país en las eliminatorias rumbo a Qatar 2026.



Alcanzar un hito histórico para Venezuela como motivación



El delantero venezolano dejó claro que su principal motivación en estos momentos es lograr algo que sería un logro sin precedentes para el país, lo que sería la clasificación al Mundial a celebrarse en Norteamérica.

"Eso es lo que hoy en día me mantiene compitiendo. Es algo con lo que sueño siempre, me desvivo día a día y me preparo para eso", afirmó Rondón durante la entrevista a la cadena SER.



Asimismo, Rondón aclaró que representar a Venezuela trasciende lo deportivo; es una cuestión de orgullo y sentido de pertenencia.

"Cualquier jugador te lo diría, la selección nacional de tu país significa otra cosa, es tocar el cielo con la mano al nivel futbolístico. Ir al Mundial con la selección en el 2026 por primera vez sería algo histórico para nosotros", comentó con entusiasmo. La ilusión de ver a la Vinotinto en una cita mundialista alimenta sus ganas de luchar hasta el último minuto.



Experiencias buenas y malas como motivación



"El Gladiador", oriundo de Catia, ha dejado huella en cada cancha donde luchando incansablemente cada balón y defendiendo con pasión los colores nacionales, ahora en un rol como capitán del combinado nacional.

Reconoce que las dificultades pasadas, como goleadas y eliminaciones, han sido experiencias que le han marcado profundamente. Para él, lograr una clasificación al Mundial sería mucho más que un logro personal; sería el cierre perfecto para una carrera llena de sacrificios y entrega.



"Cerrar mi etapa con la selección o como futbolista sería ir a un Mundial con Venezuela", confesó Rondón.

