Saúl "Canelo" Álvarez: la drástica razón por la que sus hijos no heredarán su fortuna

El campeón mexicano de boxeo explicó que no dejará su dinero a sus hijos.

Por Samuel Poleo
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 07:00 pm

Saúl "Canelo" Álvarez, el campeón mexicano de boxeo con una fortuna estimada en más de 300 millones de dólares, ha revelado una sorprendente decisión sobre su patrimonio. En una reciente entrevista, el pugilista aseguró que sus hijos no heredarán su inmensa riqueza, generando un amplio debate sobre el legado y la educación financiera.

En la charla, el campeón fue contundente al explicar su filosofía. "El dinero es mío, no es tuyo", declaró. El boxeador afirmó que si bien sus hijos tendrán acceso a todas las herramientas y oportunidades para triunfar, la riqueza que él ha construido con su esfuerzo es algo que ellos no se tienen ganado.

La decisión de Canelo se basa en su visión de que sus hijos deben aprender a generar su propio dinero y construir su propio patrimonio. Su enfoque hacia la independencia se refleja también en sus exitosas inversiones fuera del cuadrilátero, ya que ha diversificado su fortuna en gasolineras, tiendas de conveniencia y marcas de bebidas.

A lo largo de su carrera, Álvarez ha demostrado ser un visionario tanto dentro como fuera del cuadrilátero. La decisión, aunque generó controversia, demuestra el firme propósito del boxeador en que sus hijos desarrollen una ética de trabajo similar a la que lo ha llevado a la cima de su carrera y a la élite de los deportistas mejor pagados.

