Canelo Álvarez ve en Crawford un boxeador sin debilidades: así se prepara para la pelea

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que Terence Crawford es uno de los rivales más complicados de su carrera, ya que es difícil encontrarle debilidades.

“Terence es un gran peleador. Tiene un estilo muy bueno; es difícil encontrarle debilidades a un peleador como Crawford. He peleado con los mejores y tengo la experiencia para adaptarme a él y a cualquier situación”, afirmó Canelo Álvarez, citó Izquierdazo.

Por lo que enfatizó que esta pelea será “una de las victorias más importantes” de su carrera.

Así se prepara Canelo para su pelea con Crawford

Algunos de los aspectos que está trabajando el boxeador mexicano es el timing y la movilidad, indicó el entrenador Eddy Reynoso.

“Yo creo que el timing, tener muy buena movilidad de piernas, mucha coordinación también con el tronco, tener buenas combinaciones para los zurdos, llegar con buena condición, llegar mentalmente bien enfocados para la pelea”, dijo Reynoso en entrevista con TV Azteca Deportes.

“Y creo que vamos por muy buen camino”, agregó.

Canelo y Crawford se enfrentarán en el Allegiant Stadium de Las Vegas el próximo 13 de septiembre.