"Se cree un estadounidense": las polémicas declaraciones de Adil Rami contra Lamine Yamal

Lamine Yamal volvió a ser blanco de polémica, esta vez por cuenta del exfutbolista francés Adil Rami, campeón del mundo en Rusia 2018. En declaraciones recientes, el retirado defensor no se guardó nada al referirse al joven talento del FC Barcelona: “Hace dos meses que no lo soporto. Va a ganar Balones de Oro, Copas de Europa… en el campo es un fenómeno. Pero por cómo se comporta, que le den por c… Así de claro”, lanzó en tono explosivo.

Según explicó Rami, su molestia con el español comenzó tras la final de la UEFA Nations League, en la que Portugal venció a España por penales. El momento que desató su enojo ocurrió cuando Cristiano Ronaldo se acercó a saludar a Yamal y este respondió con indiferencia. “Ahí me di cuenta de que algo no me cerraba”, agregó el francés.

Las críticas no se detuvieron ahí. Rami también apuntó contra el comportamiento del delantero fuera del campo, señalando su reciente fiesta de cumpleaños: "Organiza fiestas y ya se habla de ellas. ¡Espera un poco, hijo de p…! Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes... Se cree un estadounidense. Es una m…”.

Además, cuestionó las publicaciones del jugador en redes sociales y algunos gestos polémicos durante la Eurocopa. “No me gusta que haga vídeos hablando de sí mismo con esa actitud. Y lo de bajarse los pantalones… En las cárceles de EE. UU. y México, ese gesto lo hacía el que quería que lo fo…”, señaló, en una de sus frases más controversiales.

Frente a esta ola de críticas, Yamal se ha mantenido firme. En varias entrevistas ha dejado claro que no le afectan los comentarios ajenos, salvo que provengan de personas de su entorno cercano: “La verdad que tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia, de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Al final, los días que me elogian no puedo estar arriba y los que me critican, abajo. Me es indiferente”, sentenció el joven de 17 años.

Mientras su nombre sigue generando opiniones divididas, Lamine Yamal continúa con su meteórica carrera como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Rami, fiel a su estilo provocador, parece haber encendido una nueva controversia que no tardará en sumar más reacciones.

