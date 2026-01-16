¡Sin sorpresas! Ricardo Sánchez conquista el premio Pitcher del Año de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo de los Navegantes del Magallanes, Ricardo Sánchez, fue galardonado con el Premio “Carrao” Bracho al Pitcher del Año de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Sánchez alcanzó una victoria casi unánime en el proceso de selección. Obtuvo 59 de los 60 votos posibles al primer lugar, acumulando un total de 298 puntos.

El segundo puesto fue para Silvino Bracho, de las Águilas del Zulia, quien recibió el voto restante al primer lugar para sumar 105 unidades. El podio lo completó José Marcos Torres, de los Leones del Caracas, con 78 puntos.

Estadísticas de la temporada

El dominio del abridor filibustero se reflejó en sus números tras 13 presentaciones. Sánchez finalizó con un récord de 5 victorias y 1 derrota, liderando el departamento de triunfos junto a Ronnie Williams, Emerson Martínez y Saúl García.

También trabajó un total de 68.0 entradas, cifra que lo posicionó como el líder en innings lanzados del torneo, informó MLB.com.

En cuanto a su efectividad, registró un promedio de 3.04 y sumó 58 ponches, quedando a solo seis abanicados de obtener la Triple Corona de pitcheo, renglón que lideró Zac Grotz.

¿Qué dijo Sánchez?

Al recibir la noticia por parte de Mikel Pérez, presidente de Line Up Internacional, el lanzador expresó su satisfacción por los objetivos alcanzados tanto a nivel individual como colectivo:

“Me siento bastante contento, porque aparte del trabajo que uno hace, también es satisfactorio poder ayudar al equipo por todas las cosas que pasamos este año, por muchas dificultades en el camino”, destacó Sánchez en declaraciones recogidas por MLB.com. “Pero siempre se mantuvo la cabeza en alto y logramos cumplir esta meta, que era clasificar, ser Pitcher del Año, y en tratar de acumular la mayor cantidad de innings posibles”.

Con esta distinción, Sánchez se convierte en el séptimo integrante en la historia de los Navegantes del Magallanes en alzar este trofeo. Se une a una lista integrada por Juan Carlos Pulido, Jean Machí, Mitch Lively, Yohan Pino, Erick Leal y Junior Guerra.

