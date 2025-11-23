Suspenden a Henry Blanco por varios juegos y recibe multa: conozca el motivo

Suscríbete a nuestros canales

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció el viernes una nueva suspensión para el manager de los Bravos de Margarita, Henry Blanco, tras un altercado.

La sanción abarcará cuatro juegos y se originó durante el juego contra Cardenales de Lara del pasado 14 de noviembre en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

El cuerpo directivo de la liga determinó que Blanco se encontraba en el dugout de su equipo durante ese encuentro, a pesar de que debía estar cumpliendo una sanción previa.

El castigo anterior provenía de los hechos ocurridos el 6 de noviembre, cuando fue expulsado del Estadio Monumental ante Leones del Caracas por reclamarle de manera efusiva al árbitro de la inicial Dereck Pacheco por un balk. Al estar presente en el juego del 14 de noviembre, el mánager incumplió la suspensión activa, informó Meridiano.

Fundamentos de la decisión de la LVBP

De acuerdo con lo informado por la liga en su página web, la decisión de la Junta Directiva se fundamentó en el informe elaborado por el umpire y en el marco normativo de la LVBP. Específicamente, se aplicaron las pautas establecidas en las Condiciones de Campeonato 2025-2026 y en el Código de Ética y Disciplina.

La liga aplicó las disposiciones contenidas en el Artículo 21, ordinal 7°: Quien, dentro del ámbito de su actividad dentro de la LVBP, incurra en falta de probidad, conducta impropia o inadecuada grave podrá ser sancionado con una suspensión de 5 a 20 juegos. También se aplicó el Artículo 20, ordinal 15°: Permanencia dentro del dugout sin estar autorizado.

Multa económica para Blanco

Además de la suspensión, la Junta Directiva impuso una multa económica a Henry Blanco por $400 dólares. Esta multa incluyó el numeral 22° del Código de Ética y Disciplina de la LVBP, que contempla el incremento de la multa en un 50% cuando la falta haya sido cometida por un manager.

Ni Bravos de Margarita ni Henry Blanco presentaron una apelación, por lo que la sanción comenzó a cumplirse a partir del viernes 21 de noviembre. Los juegos que el equipo insular afrontará sin su mánager incluyen los encuentros del sábado 22 y domingo 23 en casa contra Águilas del Zulia, y el viaje del martes 25 a Puerto La Cruz para medirse con Caribes de Anzoátegui.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube