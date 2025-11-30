Tabla de posiciones de la LVBP: Tigres toma el liderato y Magallanes sale del fondo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se acerca a su punto de ebullición, y este sábado 29 de noviembre trajo consigo cambios dramáticos en la cima de la tabla y en la lucha por clasificar.

Resultados de la jornada

Estos fueron los marcadores finales de los cuatro juegos disputados:

Tigres de Aragua 8 - Caribes de Anzoátegui 3

Navegantes del Magallanes 8 - Bravos de Margarita 6

Tiburones de La Guaira 5 - Leones del Caracas 3

Cardenales de Lara 10 - Águilas del Zulia 0

Tabla de la LVBP

Tras los resultados de hoy, los Tigres de Aragua toman la punta, mientras que Tiburones y Bravos empatan en el tercer puesto.

Equipo JJ JG JP PCT DIF Racha Tigres 36 20 16 .556 - G1 Águilas 35 19 16 .543 0.5 P4 Tiburones 37 19 18 .514 1.5 G4 Bravos 37 19 18 .514 1.5 P1 Caribes 36 18 18 .500 2.5 P2 Cardenales 37 17 20 .459 4.0 G1 Navegantes 37 17 20 .459 4.0 G5 Leones 35 16 19 .457 4.5 P1

Con esta nueva clasificación, la presión recae sobre las Águilas, que ahora acumulan cuatro derrotas consecutivas, mientras que los Tiburones se consolidan con una racha de cuatro triunfos. El gran ascenso lo protagoniza el Magallanes, que tras su victoria 8-6 sobre Bravos, celebra cinco juegos ganados en fila, empatando en el récord con Cardenales, que logró una victoria clave por blanqueo. Los Leones, por su parte, ceden terreno y cierran la tabla.

