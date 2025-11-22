¡Toda la acción de la LVBP! Los cuatro juegos para este sábado 22 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana de la LVBP trae consigo una cartelera completa y con horarios ajustados para el disfrute del público sabatino. Este sábado 22 de noviembre, los equipos saldrán al terreno en cuatro estadios diferentes, con los partidos programados para comenzar más temprano de lo habitual.

Agenda completa de este sábado 22 de noviembre

A continuación, los cuatro encuentros definidos para la jornada, indicando sus horas de inicio (hora de Venezuela):

5:00 p.m.: Leones del Caracas vs. Tigres de Aragua

5:30 p.m.: Caribes de Anzoátegui vs. Cardenales de Lara

5:30 p.m.: Navegantes del Magallanes vs. Tiburones de La Guaira

7:00 p.m.: Águilas del Zulia vs. Bravos de Margarita

La afición tiene una oportunidad imperdible para seguir la acción desde el inicio de la tarde. Los resultados de estos encuentros de fin de semana suelen ser determinantes para consolidar posiciones de cara a la siguiente fase del torneo.

