UFC en la Casa Blanca: Ilia Topuria elige a su próximo rival

El anuncio de un evento de la UFC en la Casa Blanca ha encendido la imaginación de la comunidad de las artes marciales mixtas, y el campeón de peso pluma, Ilia Topuria, no ha perdido tiempo en elegir a su oponente ideal para la histórica velada: Islam Makhachev.

En una reciente entrevista para el podcast de Giorgi Kokiashvili, "El Matador" no titubeó al expresar su máxima ambición. Topuria ya mira hacia 2026, dado que ha confirmado que no volverá a competir en lo que queda del año, lo que le dará tiempo para preparar este desafío colosal.

El reto lanzado a Makhachev, actual referente del peso ligero, no es casual. La meta de Topuria es cimentar un nuevo récord en la UFC: convertirse en el primer peleador en conquistar tres divisiones distintas dentro de la compañía.

"Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer cinturón," afirmó Topuria, dejando clara la magnitud del enfrentamiento. "Islam terminó en el peso ligero con un auténtico dominio y luego cambió de peso, así que creo que sería una pelea increíble”.

Mientras Topuria se enfoca en la UFC en la Casa Blanca como su prioridad para el próximo año, el calendario de la compañía ya está en marcha. La empresa ha confirmado el UFC 323 como el último gran evento de 2025. Este se celebrará tras el UFC 322, cuya pelea estelar enfrentará precisamente a su deseado rival, Islam Makhachev, contra Jack Della Maddalena por el título del peso wélter. La decisión de Topuria agrega una capa extra de interés al futuro inmediato de Makhachev.

