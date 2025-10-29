Vinicius Jr. y Virginia Fonseca: ¿quién es la 'influencer' que conquistó el corazón del brasileño?

Suscríbete a nuestros canales

El culebrón mediático entre dos de las figuras más influyentes de Brasil finalmente llegó a su fin este martes. El astro del Real Madrid, Vinicius Júnior, y la mega influencer y empresaria Virginia Fonseca, pusieron fin a meses de especulaciones y confirmaron su relación sentimental de manera oficial en redes sociales.

El anuncio, que capturó la atención global, se materializó con una selfie íntima de la pareja en una cama profusamente decorada con corazones y globos con la palabra ‘love’. El propio futbolista selló el mensaje con una leyenda concisa: "V y V", entrelazando las iniciales de sus nombres junto a un emoji de corazón, mientras que Virginia afirmó estar "apasionada" junto a la foto del atacante, disipando cualquier duda sobre la seriedad del vínculo.

Una estrella forjada en la TV y las redes

Para dimensionar el impacto de esta unión, es esencial entender la magnitud de Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Aunque nació el 6 de abril de 1999 en Danbury, Connecticut (EE. UU.), su crianza y el desarrollo de su carrera han sido totalmente en Brasil. Con tan solo 26 años, Virginia es un auténtico fenómeno de masas.

Su poder de convocatoria en redes es impactante: maneja una audiencia de 53 millones de seguidores en Instagram, una cifra que, como dato curioso, supera ampliamente a la de Antonela Roccuzzo (39 millones), lo que subraya su posición de mujer muy reconocida en Brasil por su figura y múltiples actividades empresariales. Además de ser presentadora, ha capitalizado su fama como co-propietaria de la exitosa marca de cosméticos WePink.

La vida sentimental y la ruptura con el pasado

La trayectoria personal de Virginia ha estado marcada por figuras prominentes del entretenimiento brasileño. Su primera relación mediática fue con el youtuber Pedro Rezende (conocido como “Rezendeevil”) entre 2018 y 2020. Un punto de quiebre fue la posterior disputa contractual con la agencia de Rezende, ADR, de la que ella se desvinculó, añadiendo tensión a la ruptura sentimental.

Posteriormente, en 2020, inició su relación con el cantante de country Zé Felipe, quien se convirtió en su esposo y padre de sus tres hijos: María Alice, María Flor y José Leonardo. La separación con Zé Felipe ocurrió el 27 de mayo de 2025, apenas cinco meses antes de revelar su nuevo amor con Vinicius Jr..

El romance que nació en Río y se consolidó en Madrid

El desarrollo de la relación con el atacante del Real Madrid tiene una cronología clara. Los primeros rumores surgieron el 12 de julio, cuando Fonseca asistió a la multitudinaria fiesta de cumpleaños de Vinicius en Río de Janeiro, donde se mostró "muy apegada" al jugador. Este acercamiento inicial generó la duda si se trataba de una estrategia de marketing o si realmente había amor.

La duda se fue disipando con los meses, pues la celebridad brasileña comenzó a realizar frecuentes viajes a España para encontrarse con Vinicius, fortaleciendo el vínculo en la residencia actual del futbolista. De hecho, antes de la confirmación oficial, una reciente publicación de Virginia durante la victoria del Real Madrid en El Clásico ya había sido interpretada como una señal evidente de que la relación se había afianzado.

El anuncio oficial llega, además, en un momento agridulce para Vinicius, quien manifestó su disgusto por ser sustituido en el reciente derbi con el Barcelona, pero que en lo personal, parece haber encontrado la estabilidad al lado de la estrella digital.

