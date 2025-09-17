TRANSMISIÓN

Yulimar Rojas va por el oro en la final del Mundial de Atletismo

Por 2001

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 05:25 pm
El Campeonato Mundial de Atletismo entra a su etapa final con las más emocionantes competencias a través de Meridiano Televisión. El evento, catalogado como uno de los más destacados del año, se disfruta en vivo y gratis por la señal abierta dl canal de los especialistas en deporte. También en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetUno Go.

Yulimar Rojas saltará en la final

En su primer salto en la clasificatoria, la venezolana Yulimar Rojas saltó 14.49 metros que le metieron en la final. Mañana jueves 18 de septiembre la verás en dicha final, en exclusiva, por Meridiano Televisión.

https://www.instagram.com/p/DOrA-PFDx-I/

Sintoniza Meridiano Televisión gratis en señal abierta. También en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

  • 18 de septiembre desde las 6:00a.m.
  • 19 de septiembre a las 6:00a.m. y 6:00p.m.
  • 20 de septiembre, doble tanda. Desde las 6:00a.m. y a las 7:30p.m.
  • 21 de septiembre a las 6:00a.m.

El Campeonato Mundial de Atletismo se disfruta en Venezuela a través de Meridiano Televisión.

Miércoles 17 de Septiembre - 2025
