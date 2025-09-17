Yulimar Rojas va por el oro en la final del Mundial de Atletismo

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato Mundial de Atletismo entra a su etapa final con las más emocionantes competencias a través de Meridiano Televisión. El evento, catalogado como uno de los más destacados del año, se disfruta en vivo y gratis por la señal abierta dl canal de los especialistas en deporte. También en HD a través de Simpleplus, InterGo, NetUno Go.

Yulimar Rojas saltará en la final

En su primer salto en la clasificatoria, la venezolana Yulimar Rojas saltó 14.49 metros que le metieron en la final. Mañana jueves 18 de septiembre la verás en dicha final, en exclusiva, por Meridiano Televisión.

Yulimar Rojas (Salto triple) – Gran Final. Desde las 6:00a.m. podrás vivir las mejores competiciones. A las 7:55a.m. aproximadamente la venezolana realizará su salto triple.

18 de septiembre desde las 6:00a.m.

19 de septiembre a las 6:00a.m. y 6:00p.m.

20 de septiembre, doble tanda. Desde las 6:00a.m. y a las 7:30p.m.

21 de septiembre a las 6:00a.m.

El Campeonato Mundial de Atletismo se disfruta en Venezuela a través de Meridiano Televisión.

