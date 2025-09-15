Chepa Candela: El José Andrés Padrón triunfó como el animador más repudiado de las redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

Como siempre, ¡aquí me tienen!, una vez más lista, presta, y dispuesta a batirles lo más “hot, hot” de la movida farandulera donde los rollos, bretes, brollos, y tramoyas, ¡son impelables!... y como para contárselos, quién mejor que yo (la propia, la irrepetible… ¡la más copiada!... eeejeeem eeejeeem, ¡me atacó la carraspera!)

José Andrés Padrón

A la voz de partida arranco con el “parling” para “espepitarles” que al JOSÉ ANDRÉS PADRÓN casi le da un “yeyo” cuando vio los comentarios negativos que desató en las redes sociales tras su participación como animador del show de imposición de bandas del Miss Venezuela; pues nadie se explica cómo es qué si él acompañará a Maite Delgado durante la noche final del certamen, qué carrizo hace animando templetes previos ¿?...

¿Será que en la colina no hay más talentos que echen a ese burro andar?... ¿o es qué por la plata, el padrino, o el “patro” baila el mono?... El caso es que el público pedía a gritos que fuera Leo Aldana el responsable del caso, y asomaron los nombres de varias animadoras, yyy es que hasta la misma Mariela Celis salió a relucir, pero a la susodicha desde hace bastante rato la tienen jugando banca en este tipo de espectáculos…

Lo cierto es que el Padrón tragó grueso ante el repudio de “Raimundo, y todo el mundo”, pues pensó que los fans de la belleza lo iban a apoyar y ocurrió todo lo contrario… El hombre ¡N-O G-U-S-T-Ó!...

Jordán Mendoza

Yyy si de animadores polémicos se trata, les cuento que el JORDÁN MENDOZA se encuentra en Venezuela recogiendo “tuttas” y cada una de las palabras que echó a rodar, y es que antes de irse a México había dicho que su renuncia al programa “Portada´s al día” se debía al bajísimo sueldo que allí percibía, a según esos cobres no le alcanzaban ni para pagar dos tickets de estacionamiento… ¡Suuustooo!...

Ahora el susodicho cambió la versión y está adornando su “cacareo”, dando unas versiones más enredadas que aquellas que solía explicar Cantinflas en su época dorada… El Jordán le dijo a una fuente muy pero muy cercana: “sí lo dije, pero no fue así; es decir, no me supe explicar y malinterpretaron todo”…

Ay Jordán, no aclares que oscureces, lo dicho ¡dicho está! y hasta quedó grabado para el recuerdo… Por cierto, a qué se debe su pronta visita a Venezuela ¿?... ¿No era ique iba a probar suerte en el país azteca?... ¿Será que su panita y comadre, la Marie Claire Harp, no le adobó bien el guiso por acullá en México?... ¿Volverá a pedir cacao en Venevisión como lo hizo en su momento el Daniel Sarcos?... ¡Amanecerá y veremos!...

Tele Deportes

Yyy cambiando radicalmente de tema, les cuento que a los comentaristas del programa TELE DEPORTES de Televen, los templaron de las orejas por los fuertes comentarios que hicieron en contra del equipo de fútbol “La Vinotinto”, en ese polémico juego en donde fuimos eliminados…

esulta que los comentaristas olvidaron la ética y por su actitud hostil y violenta en contra de los técnicos y jugadores, parecían ser fanáticos apostadores, ya que sus fuertes comentarios se salieron de control y en consecuencia los ejecutivos del canal de la bolita roja les pidieron a los encargados del caso que le bajaran al tono y que respetaran el trabajo de los deportistas, pues lo único que podían desatar era una campaña de odio en contra de la selección criolla…

Además, que entre los mismos comentaristas de Televen había opiniones encontradas y por poco pasan del campo de fútbol a un ring de boxeo; aquello se convirtió en una tangana de palabras, manoteos, y hasta pucheros… Lo cierto es que al clan deportivo de Televen les advirtieron, y la nueva orden es qué “o se comportan” o cambian de Horizonte… Así qué: a cuidar el pico… ¡Fin del juego!...

