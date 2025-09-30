¡Alerta en Europa! El Banco Central lanza una fuerte recomendación

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó una fuerte recomendación que inquietó a la población.

El aviso que no llegó en nota de prensa, sino en un documento técnico con un título que ya dice mucho: "Keep calm and carry cash: lessons on the unique role of physical currency across four crises" activó las alarmas.

El Banco Central lanza una fuerte recomendación

La entidad bancaria exhorta a guardar dinero en efectivo en sus casas, suficiente para cubrir necesidades básicas durante 72 horas.



El organismo advierte que, en caso de inestabilidad sistémica grave (como apagones, guerras o crisis financieras), el dinero físico se convierte en un recurso esencial, tanto por su valor práctico como por la sensación de control que ofrece.



La recomendación se suma al kit de emergencia familiar impulsado por la Comisión Europea, que incluye agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, radio y documentación clave para enfrentar posibles catástrofes.



En países como Países Bajos, Austria o Finlandia ya se recomienda guardar entre 70 y 100 euros por persona en casa.

El aviso del BCE no va solo de guardar billetes, sino de algo más profundo; plantea cómo se deben preparar para lo inesperado.

