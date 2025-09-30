La Corte Suprema de la India emite un dictamen sobre Vantara y despeja dudas del proyecto

Suscríbete a nuestros canales

En septiembre de 2025, el máximo tribunal indio emitió una resolución favorable al Centro de Rescate y Rehabilitación Zoológico Greens y al Radhe Krishna Temple Elephant Trust (Vantara). Esta decisión fue tomada tras evaluar denuncias interpuestas por agrupaciones conservacionistas.

Debido a la naturaleza de las imputaciones, la Corte Suprema de la India inició una investigación exhaustiva, a pesar de que las denuncias carecían de sustento probatorio inicial.

Resultados de la investigación y verificación

El Equipo Especial de Investigación (EIE), designado por la Corte Suprema, revisó dictámenes técnicos y realizó verificaciones de campo. Los resultados confirmaron la legalidad de la adquisición de los animales y el cumplimiento de las normativas de bienestar animal, cría y conservación.

Reportajes previos en medios como Süddeutsche Zeitung y portales venezolanos habían difundido conjeturas de activistas, que involucraban a centros internacionales legalmente reconocidos.

Para llevar a cabo la revisión integral, el máximo tribunal coordinó acciones con múltiples organismos, incluyendo la Autoridad Central de Zoológicos, la Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre, la Autoridad CITES de la India, la Oficina Central de Investigación, la Dirección de Cumplimiento, la Dirección de Inteligencia Fiscal, el Departamento de Aduanas y la Policía Jurisdiccional. La revisión no identificó infracciones a la legislación nacional ni a tratados internacionales.

Cumplimiento legal y estándares

El EIE confirmó que la llegada de animales a Vantara es parte de un programa de conservación y reproducción aprobado en múltiples instancias legales. Se verificaron permisos válidos emitidos por la India y por países como la República Checa, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, entre otros.

Expertos determinaron que las instalaciones de Vantara cumplen y superan los estándares internacionales en bienestar animal, manejo veterinario y programas de cría.

La Convención CITES permite el comercio e intercambio de especies entre centros autorizados, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en las leyes nacionales e internacionales. Dicha convención busca regular, no prohibir, el traspaso de especies entre países, incluyendo aquellas en peligro o amenazadas.

Conclusión judicial

El Comité de Alto Nivel, con apoyo de organismos federales y estatales de la India, archivó definitivamente las denuncias y los artículos periodísticos. Esta acción se fundamentó en la comprobación de la legalidad de las operaciones de Vantara y de los centros asociados en otros países.

Visita nuestras sección Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube