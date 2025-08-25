¡Alerta máxima en Vietnam! Tifón Kajiki activa evacuaciones masivas: estiman olas de 10 metros

Suscríbete a nuestros canales

Vietnam activó este lunes un operativo de emergencia ante la inminente llegada del tifón Kajiki, que podría tocar tierra durante la noche.

Según reportes de Rtve, más de 20.000 personas han sido evacuadas en ciudades del centro del país, mientras dos aeropuertos permanecen cerrados por seguridad.

Tifón Kajiki provoca alerta máxima por olas de hasta 10 metros

La agencia meteorológica informó marejadas ciclónicas con olas de siete metros, que cerca del centro de la tormenta alcanzan hasta 10 metros de altura.

Por esta razón, se suspendieron las salidas marítimas en Quang Tri y Thanh Hoa, donde se esperan inundaciones severas en las próximas horas.

Además, ocho vuelos fueron cancelados en Hue, aunque algunos podrían reprogramarse conforme avance el día y mejore el clima.

Gobierno despliega tropas y vehículos para enfrentar la emergencia

El Ejecutivo vietnamita ordenó evacuar a medio millón de personas y pidió evitar salidas innecesarias en zonas bajo alerta.

Para reforzar la respuesta, se movilizaron 350.000 oficiales y soldados, junto con 8.200 vehículos de asistencia y rescate.

Las lluvias ya comenzaron en Hanói y otras provincias, mientras el tifón mantiene vientos de hasta 166 kilómetros por hora.

Kajiki podría desplazarse hacia Laos y Tailandia tras tocar tierra

Aunque se espera que pierda fuerza al ingresar al territorio vietnamita, Kajiki podría avanzar hacia Laos y Tailandia desde el martes.

Ambos países han activado planes de emergencia, especialmente en zonas fronterizas expuestas a crecidas y deslizamientos.

Las autoridades regionales monitorean el fenómeno para coordinar acciones preventivas y minimizar el impacto en comunidades vulnerables.

