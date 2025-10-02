Atentado a sinagoga de Mánchester: claves que la policía investiga del ataque terrorista

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 2 de octubre, la Policía británica confirmó la muerte por disparos de agentes policiales del presunto responsable del ataque terrorista en una sinagoga de Manchester que dejó otros dos fallecidos y al menos tres heridos.



"Podemos confirmar que tres personas han muerto, incluido el atacante, que fue tiroteado por agentes de la Policía del Gran Manchester (GMP)", indicaron las autoridades policiales en un comunicado difundido en X.

Claves que la policía investiga del ataque terrorista

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester, especialmente concurrida por ser Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío.



Por el momento se desconoce la identidad del atacante, así como la naturaleza de su acción, pero fuentes policiales indicaron que portaba "objetos sospechosos en el cuerpo" que todavía investigan los artificieros de la Policía, lo que indicaría un posible atentado terrorista.

La Policía británica confirmó la detención de dos personas en relación con el ataque que ha sido declarado atentado terrorista, reseñó EFE.

En declaraciones desde Scotland Yard en Londres, el subcomisario Laurence Taylor, jefe de la unidad nacional contra el terrorismo, dijo que se cree conocer la identidad del atacante. "Pero por razones de seguridad en el lugar de los hechos, no podemos confirmarla en este momento", afirmó Taylor.

La policía antiterrorista trabaja con la de Gran Mánchester en la investigación del suceso.

