Caracol causa accidente múltiple en Italia: esto ocurrió

Suscríbete a nuestros canales

Tres vehículos colisionaron en la localidad de Bovisio Masciago, al norte de Italia, debido a un cortocircuito en el sistema electrónico de un semáforo causado por un caracol.

De acuerdo con medios locales, el fallo dejó el cruce con luz verde en ambas direcciones y generó confusión entre los conductores, refiere RT.

En el incidente dos autos chocaron de frente y un tercero fue alcanzado por los restos del impacto.

Según las autoridades, en el hecho no se registraron heridos, aunque el tránsito quedó interrumpido durante varias horas.

Las pericias técnicas revelaron que la baba del caracol había dañado la placa electrónica del semáforo, lo que provocó el fallo simultáneo de las señales.

Técnicos municipales explicaron que el sistema no activó el modo de emergencia, que debería cambiar las luces a intermitente, y mantuvo el verde en ambos sentidos.