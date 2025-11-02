Confirman muerte de cinco alpinistas sepultados por avalancha en Italia: padre e hija entre las víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de montañismo en el macizo del Ortler, en los Alpes italianos, se tornó en una desgarradora tragedia este fin de semana, cobrándo la vida de cinco alemanes, incluida una adolescente de 17 años.

De acuerdo con el reporte, los montañistas fueron víctimas de una potente avalancha de nieve mientras ascendían la desafiante Cima Vertana, en la región del Tirol del Sur.

La noticia fue confirmada este domingo por el servicio de Rescate Alpino italiano, que desplegó un amplio operativo en las difíciles condiciones de alta montaña.

La tragedia en la cara norte de los Alpes

El incidente, que tuvo lugar a una altitud aproximada de 3.200 metros, impactó a dos grupos de excursionistas, desencadenando una compleja y prolongada operación de búsqueda y rescate que se extendió desde la tarde del sábado hasta la mañana del domingo, cuando se encontraron los últimos cuerpos.

Los cinco fallecidos formaban parte de un mismo grupo de escalada y fueron sorprendidos y arrastrados por el inmenso caudal de nieve y hielo cuando se encontraban subiendo una canaleta en la cara norte de la Cima Vertana.

La alarma se activó poco antes de las 16:00 horas del sábado, dando inicio a una movilización inmediata.

¿Qué se sabe sobre las víctimas?

Según el reporte de los equipos de auxilio, la avalancha afectó a dos formaciones de montañeros que se encontraban próximas.

El primer grupo, compuesto por tres personas, quedó totalmente sepultado y sus cuerpos fueron localizados sin vida horas después del suceso, durante la misma tarde del sábado.

La búsqueda se concentró en dar con los miembros del segundo grupo. Tras intensas labores que se vieron afectadas por las condiciones meteorológicas, los rescatistas encontraron en la mañana de hoy domingo los dos cuerpos que faltaban: un hombre y su hija de 17 años.

Estos dos últimos habían sido arrastrados hasta el fondo del barranco, confirmando así el trágico balance de cinco víctimas.

Sobrevivientes dan la alarma

De los cuatro excursionistas del segundo grupo que se vieron sorprendidos por la nieve, dos de ellos lograron sobrevivir y ponerse a salvo.

Fueron precisamente estos dos sobrevivientes quienes consiguieron notificar a las autoridades, activando el dispositivo de emergencia. El operativo de respuesta contó con el despliegue de bomberos, equipos de Rescate Alpino y el uso de dos helicópteros de rescate para cubrir la vasta y escarpada zona.

Peligros constantes en la montaña

La fatalidad en la Cima Vertana se suma a otros incidentes en el arco alpino, subrayando los riesgos inherentes al alpinismo, incluso para experimentados escaladores.

El CNSAS (Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico italiano) emitió un breve comunicado confirmando la "avalancha en Alto Adige, en la zona de Ortles, cerca de Cima Vertana", que impactó a los montañeros germanos.

