¿Quién era Carlos Manzo? El Alcalde asesinado en pleno festival del Día de Muertos: graban sus últimos momentos

La pasada noche del 1 de noviembre, el espíritu de la celebración del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán, fue brutalmente silenciado.

En pleno Festival de Velas, en el Centro Histórico, el alcalde municipal, Carlos Manzo, fue víctima de un ataque armado que le costó la vida, mientras compartía el evento con su familia y el público.

Tras confirmarse el deceso de Carlos Manzo, el Gabinete de Seguridad emitió una declaración vía X. Las autoridades lamentaron la pérdida y anunciaron las detenciones y el agresor abatido.

¿Qué ocurrió en Uruapan?

El alcalde, quien recientemente había iniciado su mandato (2024-2027), era conocido por su postura combativa, destacando su participación activa en operativos y su denuncia pública de la presencia de grupos criminales, señalando específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los hechos se desencadenaron al escucharse una ráfaga de aproximadamente seis disparos. La rápida respuesta de los escoltas del alcalde, quienes eran elementos de la Guardia Nacional asignados a su protección, fue crucial para limitar el daño.

El equipo de seguridad logró repeler el ataque, resultando en la neutralización de uno de los agresores en el lugar y la detención de dos personas presuntamente implicadas en el atentado.

Caos y primeros auxilios grabados

El momento del atentado se capturó en videos que se viralizaron en redes sociales. Las grabaciones muestran el caos en la plaza, con paramédicos brindando desesperadamente los primeros auxilios al alcalde tendido en el suelo.

Minutos después, Manzo fue subido a una camilla y trasladado en una ambulancia, con urgente instrucción, en un esfuerzo final por salvarle la vida que lamentablemente resultó fatal.

¿Qué han dicho las autoridades mexicanas?

El comunicado del Gabinete de Seguridad, aseguró que el crimen "no quedará impune" y que las fuerzas del Gobierno de Michoacán y el Gabinete de Seguridad están resguardando la zona y realizando patrullajes para garantizar la seguridad de la población.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal precisó que no hubo civiles heridos en el incidente.

A su vez, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, utilizó sus canales oficiales para condenar el ataque e informar sobre el decomiso de un arma en el sitio y el inicio de las investigaciones.

En su mensaje, Ramírez Bedolla enfatizó que "todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos", comprometiéndose a mantener informada a la ciudadanía sobre los avances del caso.

