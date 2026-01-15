EEUU asfixia la red financiera de Irán: nuevas sanciones contra bancos y "arquitectos" de la represión

Suscríbete a nuestros canales

En una acción coordinada este jueves 15 de enero de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una nueva y severa ronda de sanciones contra figuras clave del régimen iraní y una compleja red de "banca en la sombra".

La medida busca castigar la represión violenta contra manifestantes en Irán y cortar las vías de financiamiento ilegal que sostienen al gobierno de Teherán

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha puesto en su lista negra a 18 personas y entidades vinculadas a una red financiera clandestina. Esta red, según el Tesoro, permitía a Irán evadir las sanciones internacionales para lavar dinero proveniente de la venta de petróleo.

Sanciones a funcionarios de alto rango

Además del frente financiero, Washington ha designado a "arquitectos" de la respuesta violenta contra las recientes protestas ciudadanas en el país persa.

Entre los sancionados destaca Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. EEUU lo acusa de ser uno de los primeros líderes en instigar el uso de la violencia contra civiles que exigen libertades básicas y mejoras económicas.

También figuran Cuatro jefes de la Guardia Revolucionaria de las provincias de Lorestán y Fars

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos "apoya firmemente al pueblo iraní" y prometió utilizar todas las herramientas disponibles para atacar la "opresión tiránica" de los derechos humanos.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.