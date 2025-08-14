Emergencia en España: piden ayuda a la Unión Europea para combatir incendios

Suscríbete a nuestros canales

España ha solicitado asistencia a la Unión Europea para combatir una serie de incendios forestales que han devastado alrededor de 50.000 hectáreas en diversas regiones, incluyendo Castilla y León.

La petición formal, canalizada a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, busca la movilización de dos aeronaves Canadair especializadas en la extinción de fuegos, según ha confirmado el Gobierno.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la formalización del requerimiento, detallando la capacidad de las aeronaves. En una entrevista con la Cadena Ser, el ministro declaró: "Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de los fuegos más importantes, con 5.500 litros de capacidad cada uno."

Piden dos aviones por previsión meteorológica

Grande-Marlaska explicó que esta medida es un acto de previsión meteorológica, buscando tener los recursos disponibles rápidamente en caso de ser necesarios.

"No es que en el momento actual necesitemos de una forma urgente los dos aviones, pero por previsión meteorológica queremos tenerlos en la mayor brevedad en caso de que sean precisos. Nos hemos adelantado en ese sentido", precisó.

Los incendios más activos, especialmente los de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón y Puercas, en la Sierra de la Culebra, han provocado la evacuación de casi 8.000 personas en 34 localidades de León y Zamora. Los desalojados han sido acogidos en albergues habilitados por Cruz Roja.

La Junta de Castilla y León informó del fallecimiento de Abel Ramos, un hombre de 35 años que intentaba controlar las llamas con una desbrozadora en el término de Nogarejas, y aclaró que no formaba parte del operativo de extinción oficial.

Consecuencias y declaraciones de las autoridades

Siete personas han sufrido quemaduras en el contexto de estos incendios, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico. Dos de los heridos permanecen en la UCI, con un caso de quemaduras que cubren el 85 % del cuerpo, y están ingresados en hospitales de Valladolid, León y Zamora.

En una situación de riesgo en Extremadura, un convoy de rescate en Cabezabellosa, Cáceres, logró evacuar a 19 personas que se encontraban atrapadas por las llamas. La presidenta extremeña, María Guardiola, expresó su gratitud a través de redes sociales:

"Muchísimas gracias por atender a nuestro llamamiento y por vuestra compresión. Muy agradecida al dispositivo que lo ha hecho posible, así como a los medios de comunicación que están informando de la situación".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado "prudencia y responsabilidad" a la ciudadanía.

