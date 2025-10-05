Encuentran más de 40 caimanes muertos en Bolivia: detalles de la investigación y hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades bolivianas han iniciado una rigurosa investigación en el departamento del Beni tras el macabro hallazgo de 41 caimanes Yacaré muertos y desollados.

Los cuerpos de los reptiles fueron encontrados en avanzado estado de descomposición a orillas de una laguna en la comunidad de Casarabe, provincia de Cercado, lo que apunta a un presunto caso de caza ilegal y tráfico de pieles.

La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y la Fiscalía Ambiental han tomado control de las diligencias para esclarecer este crimen ambiental reportado este sábado 4 de octubre.

Persecución penal por biocidio

Carlos Chispas, director de la Pofoma, declaró que se llevará a cabo una "persecución penal" para identificar y capturar a los responsables de este "biocidio". El funcionario enfatizó la gravedad del crimen para la biodiversidad local.

"Este no es solo un acto de crueldad, sino un ataque directo a nuestra fauna silvestre. La pérdida de 41 caimanes yacaré tiene un impacto ecológico serio en el equilibrio de nuestra laguna y reafirma la necesidad de aplicar todo el peso de la ley," afirmó Chispas.

El caimán yacaré es una especie nativa y protegida de los sistemas acuáticos de la Amazonía.

De acuerdo con el Código Penal de Bolivia, específicamente el artículo 350 Ter, la matanza intencional y con ensañamiento de animales protegidos puede acarrear penas de 2 a 5 años de prisión.

Este incidente subraya la amenaza constante que representa la caza furtiva para la fauna silvestre de la región amazónica y refuerza el compromiso de las autoridades con la protección de la biodiversidad boliviana.

Caimanes Yacaré

