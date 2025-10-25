¡Golpe al ELN! Armada colombiana libera a dos hombres secuestrados: revelan detalles del operativo

Suscríbete a nuestros canales

La Armada de Colombia confirmó un operativo exitoso en el departamento del Chocó, frontera con Panamá, que culminó con el rescate de dos civiles secuestrados, presuntamente por miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El coronel Ricardo Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, explicó que el rescate se dio durante un patrullaje fluvial sobre el río San Juan, cerca del municipio de Docordó.

Tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 24 detectaron una embarcación con cinco personas a bordo que navegaba de forma sospechosa. Al notar la presencia militar, tres sujetos se lanzaron al agua y huyeron hacia el área urbana de Docordó.

Las dos personas que quedaron en la lancha pidieron auxilio, revelando que los hombres fugados los habían sacado de su casa por la fuerza y los obligaron a abordar la embarcación.

Los rescatados recibieron apoyo militar y de la Policía local para interponer la denuncia ante la Fiscalía. Posteriormente, fueron trasladados a un lugar seguro, gracias al Grupo Aeronaval del Pacífico, para reunirse con sus familiares.

Cabe destacar, que este rescate ocurre en un momento sensible, debido a que el Gobierno del presidente Gustavo Petro propuso recientemente reanudar los diálogos de paz con el ELN, luego de meses de tensión y el escalamiento de la violencia en zonas como el Catatumbo.

