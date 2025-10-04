Gustavo Petro arremete contra EEUU: dice dónde viven los "narcoterroristas"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el lanzamiento de misiles contra lanchas que se desplazan por el mar Caribe, “produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad”.

“Lanzar misiles cuando se puede interceptar como Colombia hace, produce la ruptura del principio jurídico universal de proporcionalidad, por tanto se trata de un asesinato”, indicó Petro, en su cuenta de X.

Este viernes, el secretario de Defensa de los Estados Unidos (EEUU), Pete Hegseth, informó que las fuerzas navales de su país atacaron una supuesta embarcación que transportaba drogas ilegales, frente a las costas de Venezuela.

Como resultado del operativo, murieron cuatro personas a las que las autoridades estadounidenses acusan de pertenecer a organizaciones de narcotráfico.

Este sería el cuarto operativo de este tipo en las últimas semanas en el marco del “conflicto armado no internacional” contra el tráfico de drogas en el Caribe.

Frente a esto, Petro aseguró que en “esa lancha iban jóvenes caribeños pobres”, por lo que instó a los familiares de las víctimas a “asociarse”.

Al tiempo que aseguró, que “los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai”.