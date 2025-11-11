Gustavo Petro ordena bombardear disidencias de las FARC: emiten alerta en esta zona de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este lunes una ofensiva militar contra estructuras narcoterroristas en las selvas del Guaviare.

A través de su cuenta en X, el mandatario colombiano respondió al anuncio del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sobre el opertivo que se está ejecutando desde la madrugada de hoy.

Bombardeo contra estructuras narcoterroristas

De acuerdo con la publicación de Petro, se ordenó "el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por la fuerzas militares".

En su escrito, el mandatario colombiano señala que se trata de una "ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia, emitió este lunes una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) ante un conflicto entre actores armados en el Norte de Santander.

A través de su sitio web, la Defensoría colombiana difundió la ATI por el "riesgo de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)".

Alerta en Colombia

De acuerdo con la información proporcionada, la alerta va dirigida a la población de Tibú, ubicada al norte de la ciudad de Santander, así como en la zona rural de la misma.

Asimismo, destaca que el riesgo de peligro es producto de dos factores principales, siendo el primero por la "intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos grupos disidentes de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’".

Agrega que esta es una disputa territorial que se encuentra activa desde el 16 de enero de este año 2025, basada en la "coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito".

Mientras que el segundo factor de la disputa responde a "la consolidación del control territorial y social ejercido por el ELN".

¿Dónde hay riesgo de confrontación en Colombia?

En este sentido, el documento indica que la ATI está dirigida específicamente "para los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande".

La ubicación de esta disputa territorial entre dos grupos armados, zona fronteriza con Venezuela, convierte a la población de Tibú "en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley.

