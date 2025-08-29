Imprudencia en la India: turista es aplastado por un elefante al intentar tomarse una selfie

Suscríbete a nuestros canales

Un turista en la India terminó siendo atacado por un elefante cuando intentaba tomarse una selfie.

El incidente, grabado por otra persona, muestra cómo la imprudencia de acercarse demasiado a la fauna puede tener consecuencias graves e inesperadas.

Según los reportes, el hombre ignoró varias señales de advertencia colocadas en la zona.

Decidió entrar ilegalmente en un área restringida de un bosque, donde un elefante comía tranquilamente cerca de la carretera.

El flash de la cámara habría sobresaltado al animal, que reaccionó de manera instintiva para defenderse.

El turista, consciente de su error, trató de huir cruzando la calle.

Sin embargo, el elefante lo siguió, avanzando entre vehículos con rapidez.

En su intento de escapar, el hombre tropezó y cayó al suelo, momento en que el animal lo alcanzó y lo pisoteó durante unos segundos antes de alejarse.

El testigo que grabó la escena relató que la reacción del elefante no fue un ataque premeditado, sino un acto de defensa provocado por la invasión de su espacio.

Afortunadamente, el turista fue rescatado y trasladado a un hospital cercano, donde recibió tratamiento médico. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

