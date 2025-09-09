La advertencia del Subsecretario de Estado de EEUU a Zapatero

Suscríbete a nuestros canales

El Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asomó la posibilidad de retirar la visa a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España.

En una publicación de su cuenta oficial de X, Landau compartió una imagen humorística que evoca la señal del "quitavisas"; la misma sugiere una acción futura contra el exmandatario español con el texto: "¿Será esta la señal para el quitavisas?", se lee.

¿Zapatero se queda sin visa?

Esta publicación ha generado un revuelo en redes sociales y ha reavivado las especulaciones sobre las investigaciones en curso por parte de Estados Unidos contra Zapatero.

La posible acción podría darse debido a los presuntos vínculos de José Luis Rodríguez Zapatero con sectores del gobierno venezolano.

El tuit de Landau, acompañado de una imagen que parodia la señal de Batman con el lema "quitavisas", se interpretó como una advertencia.

Hasta ahora, no hay una confirmación oficial de que se evalúe la revocatoria de la visa de Rodríguez Zapatero. La publicación ha desatado reacciones en X, y los usuarios exigen investigaciones más profundas y sanciones contra el expresidente español.

