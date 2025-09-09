Escándalo en España: enjuiciarán a fiscal del Estado por este delito

Suscríbete a nuestros canales

Un juez del Tribunal Supremo de España avaló la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

De acuerdo con el reporte de medios locales, por un delito de revelación de secretos, en una decisión sin precedentes en España.

Enjuiciarán a fiscal del Estado por este delito

El caso se refiere a una filtración sobre el proceso por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región del Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular.

El juez Ángel Hurtado dictó un auto, que no es recurrible, en el que envía a juicio al fiscal general y da un plazo de 10 días a su abogado para que presente su escrito de defensa.

García Ortiz podría enfrentar cuatro años de prisión e inhabilitación, salvo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que lo eleva a seis años.

En cambio, rechaza suspenderle cautelarmente de sus funciones, como pedía esta asociación, refiere EFE.

Hurtado fija, además, una fianza de 150.000 euros a García Ortiz para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar, como costas o la multa contemplada para este delito, con la advertencia de que, si no la presta en el plazo de cinco días, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad.

Ahora corresponde a la Sala de lo Penal fijar la fecha de un juicio que será histórico.

Hurtado envía a juicio a García Ortiz por "indiciariamente haber revelado, en su condición de fiscal general del Estado, secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo".

El fiscal general se sentará en el banquillo por la supuesta filtración de un correo electrónico enviado en febrero del pasado año a la Fiscalía por el abogado de González Amador, en el que reconocía que el empresario había cometido delitos fiscales y proponía un pacto para evitar su entrada en prisión.

García Ortiz niega en todo momento la filtración y defiende su inocencia.

