Cierre del Puente Juárez-Lincoln: esta es la ruta alterna que deberán usar quienes viajan entre Texas y México

El cierre del Puente Juárez-Lincoln, uno de los cruces fronterizos más importantes entre Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, genera preocupación entre automovilistas y transportistas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la suspensión será temporal y tendrá lugar el 11 de septiembre, en el marco de la ceremonia de conmemoración por el 24 aniversario de los atentados a las Torres Gemelas.

El tráfico vehicular en ambas direcciones quedará suspendido a partir de las 6:45 a. m. y se espera que la circulación se reanude cerca de las 8:00 a. m.

Horarios de cierre y ruta alterna disponible

Durante ese lapso, automóviles particulares y autobuses comerciales no podrán utilizar el puente.

Como alternativa, la CBP recomendó utilizar el Puente Colombia-Solidaridad, ubicado en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Este cruce abrirá a las 6:00 a. m. para facilitar el paso de los viajeros afectados por el cierre.

El Puente Juárez-Lincoln, conocido también como Puente Laredo II, funciona normalmente las 24 horas y es uno de los más transitados en la frontera, ya que conecta la Avenida San Dario del lado estadounidense con el Boulevard Leandro Valle en México.

Recomendaciones para agilizar el cruce

La CBP aconsejó a los usuarios que planean viajar ese día cruzar antes de las 6:45 a. m. si desean usar el puente.

Además, recordó la importancia de portar documentos con tecnología RFID, que permiten un ingreso más rápido a través de los carriles de preparación designados.

Para quienes buscan planificar sus viajes, la aplicación CBP BWT, disponible en Apple App Store y Google Play, ofrece información actualizada cada hora sobre los tiempos de espera en los distintos puentes fronterizos.

El Puente Juárez-Lincoln ya ha cerrado en otras ocasiones por motivos protocolarios, como la Ceremonia del Abrazo, que cada febrero reúne a autoridades y niños de ambos países para celebrar la unión cultural entre México y Estados Unidos.

