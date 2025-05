Operaciones aéreas entre Venezuela y Panamá: presidente Mulino se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que a su país “le conviene abrir los vuelos comerciales con Venezuela”, los cuales han estado suspendidos desde julio de 2024.

Durante su conferencia de prensa semanal, Mulino informó que recibió una carta de las autoridades venezolanas, en la que se plantea la reanudación de las operaciones aéreas entre ambas naciones.

“Tengo en mi celular una carta que me mandaron para reanudar los vuelos. No sé los términos, porque justamente no la he abierto. Lo voy a evaluar con mucho detenimiento porque, salvo que plantee otros temas que no sean de ese propósito, a Panamá le conviene abrir los vuelos comerciales a Venezuela”, declaró el mandatario.

Declaraciones de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá

Asimismo, la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá (AAC) confirmó oficialmente el reinicio de operaciones mediante un comunicado emitido este jueves 22 de mayo.

El organismo indicó que la reactivación permitirá que las aerolíneas panameñas y venezolanas retomen vuelos bajo el principio de reciprocidad, ajustándose a la capacidad técnica de los operadores de ambos países.

La AAC destacó que este proceso se enmarca en una política de cielos abiertos, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad aérea entre las dos naciones.

Antecedentes de la suspensión de vuelos

El 29 de julio de 2024, el presidente Nicolás Maduro anunció la suspensión temporal de vuelos comerciales desde y hacia Panamá y República Dominicana, países utilizados frecuentemente por ciudadanos venezolanos y extranjeros para realizar conexiones aéreas debido a la baja oferta de vuelos directos desde Venezuela.

El anuncio de Maduro se produjo horas después de que Mulino pusiera en suspenso las relaciones diplomáticas con Venezuela, tras la proclamación de Maduro como presidente reelecto, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara las actas oficiales que sustentaran los resultados.

Estado actual de las relaciones diplomáticas

Mulino indicó que hasta la fecha no ha habido avances en la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Sobre el estatus de las relaciones diplomáticas no ha habido nada nuevo”, señaló el mandatario al ser consultado sobre si estas serían restablecidas como parte del proceso de reactivación de vuelos comerciales.

Copa Airlines trabaja en el itinerario

En tal sentido, la aerolínea panameña Copa Airlines informó en un comunicado publicado en Instagram que su equipo está trabajando en los itinerarios que serán ofrecidos, los cuales se comunicarán de manera oficial una vez recibida la aprobación correspondiente.

Confirmación de Venezolana de Aviación

Venezolana de Aviación, a través de una publicación en sus redes sociales, anunció el regreso de sus vuelos directos entre Panamá y Caracas, programados para el 23 de mayo de 2025.

La aerolínea detalló que a partir del viernes 23 de mayo, estarán activos dos vuelos: uno de ida desde Caracas y otro de regreso desde Panamá.

