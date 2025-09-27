Petro desafía el castigo diplomático de Washington: revela su plan B para viajar a EEUU sin visa

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre Washington y Bogotá entró recientemente en una fase de profunda turbulencia tras la drástica decisión de EEUU de revocar la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Esta medida, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se produjo como una respuesta a las polémicas declaraciones del mandatario durante una protesta en Nueva York.

De regreso en Colombia, el presidente Petro emitió una respuesta contundente ante esta nueva acción disciplinaria, que fue notificada justo cuando el líder colombiano regresaba a su país.

La chispa en Times Square

El origen del conflicto se dio durante la participación de Gustavo Petro en una manifestación en Times Square, que congregó a cerca de 2.000 personas.

El encuentro se llevó a cabo para protestar contra la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU. Fue en medio de esta marcha donde el presidente ccolombiano dijo:

"¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", exclamó también.

Las autoridades estadounidenses calificaron estas palabras como un llamado a la insubordinación, considerándolas "imprudentes e incendiarias" y citándolas como la razón principal para la anulación de su visa.

Petro responde: "No me importa, soy libre"

La confirmación de la revocatoria llegó directamente desde la cuenta de Gustavo Petro en la red social X.

En su mensaje, el presidente colombiano afirmó que la pérdida de la visa no le preocupa, señalando que, además de ser ciudadano colombiano, es también ciudadano europeo, lo que le permite viajar a EEUU. utilizando la exención ESTA.

"Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo", escribió Petro.

El presidente colombiano aseguró que la revocatoria de su visa no le preocupaba en absoluto, ya que, al poseer la ciudadanía italiana, puede sortear la prohibición y viajar a estados unidos utilizando en su lugar el sistema electrónico de autorización de viaje (ESTA).

Además, expresó que "el que no se haya permitido la entrada a EEUU al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para intervenir ante el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, y el que se me quite la visa por pedirle al ejército no apoyen un genocidio (...) demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional"

Ola de reacciones en el ámbito político

El anuncio, realizado la noche del 26 de septiembre por el Departamento de Estado, desató una intensa oleada de reacciones que dividió a la clase política en Colombia y generó comentarios desde Estados Unidos.

El congresista Alejandro Toro sostuvo que la legitimidad de Petro fue otorgada por el pueblo colombiano en las urnas, no por el gobierno estadounidense, considerando la pérdida de la visa un "costo muy bajo" por estar "en el lado correcto de la historia".

En contraste, voces críticas fueron tajantes. Desde Estados Unidos, la congresista María Elvira Salazar calificó la decisión como "más que merecida". Dentro de Colombia, la precandidata Claudia López atacó la postura de Petro por "victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local sino global".

