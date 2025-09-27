Estas ciudades de EEUU podrían dejar de ser sede del Mundial 2026: así las amenaza Trump

Suscríbete a nuestros canales

Varias ciudades de Estados Unidos (EE.UU.) están en riesgo de dejar ser sede del Mundial de 2026.

El presidente del país, Donald Trump, amenazó con esta drástica decisión a varias ciudades demócratas con quitarles partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Advertencia de Trump a ciudades demócratas

De acuerdo con las declaraciones de Trump del jueves desde el Despacho Oval, "si creemos que alguna ciudad puede ser siquiera un poco peligrosa para el Mundial (...) dado que se juega en tantas sedes, no los permitiremos".

En este sentido, el mandatario estadounidense resaltó que esto podría presentarse en ciudades como Seattle o San Francisco, que "están gobernadas por lunáticos de izquierda radical que no saben lo que hacen".

Agregó Trump que esta medida se puede repetir para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Mundial 2026

Se espera que para la jornada del Mundial de Futbol 2026, se celebren un total de 11 partidos en diferentes ciudades de EE.UU., , junto a México y Canadá, también coorganizadores de esta edición.

Serán un total de 11 sedes, ubicadas en su mayoría en ciudades gobernadas por demócratas como lo son Los Ángeles, Neva York, Atlanta, Boston, Huston o Filadelfia.

Cabe destacar que el sorteo de la Copa se realizará el próximo 5 de diciembre en Washington, sin embargo, Trump no tiene el poder para modificar las sedes o lugares seleccionados para el Mundial, aunque mantiene cercanía con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien si tiene la autoridad para realizar cambios.

