Petro militariza la frontera con Venezuela y coordina con Maduro estas acciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este jueves aumentar la presencia militar en la zona fronteriza con Venezuela.

A través de su cuenta en X, antes Twitter, el mandatario colombiano informó que ordenó a sus organismos de seguridad "ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano".

Petro militariza la frontera con Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada por Petro, un total de 25.000 soldados colombianos se encuentran en la zona antes mencionada.

Al respecto, el presidente de Colombia resaltó que "no es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra".

Coordinación entre Petro y Nicolás Maduro

En este sentido, el presidente colombiano aseguró que solicitó "la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia".

Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este jueves reforzar y limpiar toda la Zona Binacional Nº1 que engloba del Táchira, la frontera del Zulia y La Guajira.

