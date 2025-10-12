Por lluvias en España paralizan aeropuerto de Ibiza: viajeros compartieron estas imágenes

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 11 de octubre el aeropuerto de Ibiza fue temporalmente paralizado a causa de las fuertes lluvias por el paso del temporal Alice en España.

A través de las redes sociales, los viajeros que se encontraban en el aeropuerto, difundieron diversas imágenes y videos de los estragos que causó el temporal Alice.

Temporal Alice

De acuerdo con medios internacionales, aparte de la paralización del aeropuerto, el temporal también causó diversos estragos y cortes eléctricos.

Con la suspensión temporal del aeropuerto de Ibiza, al menos unos 900 usuarios de todas las islas baleares se vieron afectados, además que se contabilizaron unos 276 vuelos que estaban previstos para hoy, los cuales fueron cancelados o retrasados.

Por su parte, el director general de Emergencia de Ibiza, Pablo Gárriz, este sábado la tormenta se presentó "con más virulencia de la esperada".

Aseguró que donde más se afincó Alice, fue en la isla de Menorca, donde activaron el aviso naranja ante la potencia del temporal.

Alerta móvil

A través de los dispositivos celulares, gran parte de la población de las islas baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), recibió el alerta que envió el departamento de Protección Civil, en la que insta a tener la "máxima precaución".

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó que el aviso naranja emitido para las islas baleares se mantendría hasta la noche de este sábado, cuando se espera que pueda disminuir la fuerza del impacto y descender el alerta hasta amarillo al final del domingo 12 de octubre.

Pasajeros conmocionados por temporal de lluvias

