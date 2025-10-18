¿Qué ocurre en Bogotá? Indígenas hieren con flechas a policías durante manifestación

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 17 de octubre en Bogotá ha estado marcada por movilizaciones y protestas que han generado importantes afectaciones en la movilidad, especialmente en la zona de la Calle 26 (Avenida El Dorado), y se han registrado episodios de violencia y enfrentamientos con las autoridades.

Contexto y motivo de las manifestaciones

Datos clave de la jornada

Afectación al Transporte Público: Varias estaciones del sistema de transporte TransMilenio sobre la Calle 26 se vieron obligadas a cerrar temporalmente, incluyendo: Corferias Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá Quinta Paredes - Gobernación CAN British Council Salitre El Greco - Vive Claro El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá

Enfrentamientos y violencia: El hecho más destacado fue un ataque con elementos contundentes (piedras y flechas) cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Dato de Seguridad: Cuatro uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos (con lesiones en cara, piernas y brazos) tras los choques con un grupo de manifestantes.



Posición del Distrito: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría de Gobierno han rechazado categóricamente los actos de violencia y han solicitado a la Fiscalía investigar e identificar a los responsables, reiterando el compromiso con el diálogo y la protesta pacífica.

El presidente Gustavo Petro ordenó "máximo cuidado” a la Embajada de Estados Unidos por protesta del ‘Congreso de los Pueblos*.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos de violencia registrados en inmediaciones de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos por parte de indígenas y manifestantes: "Cada piedra lanzada, agresión, se aleja del propósito legítimo de la protesta social y pone en riesgo a inocentes".

Gustavo Petro anuncia cambios en la Dirección Nacional de la Policía

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director Brigadier general Carlos Triana.Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo tenemos que sobremontar profundamente”, dijo.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.