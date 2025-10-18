Protestas

¿Qué ocurre en Bogotá? Indígenas hieren con flechas a policías durante manifestación

El hecho más destacado fue un ataque con elementos contundentes cerca de la Embajada de Estados Unidos

Por Indira E. Crespo M.
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 09:44 pm

La jornada de este viernes 17 de octubre en Bogotá ha estado marcada por movilizaciones y protestas que han generado importantes afectaciones en la movilidad, especialmente en la zona de la Calle 26 (Avenida El Dorado), y se han registrado episodios de violencia y enfrentamientos con las autoridades.

Contexto y motivo de las manifestaciones

Datos clave de la jornada 

  • Afectación al Transporte Público: Varias estaciones del sistema de transporte TransMilenio sobre la Calle 26 se vieron obligadas a cerrar temporalmente, incluyendo:

    • Corferias

    • Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá

    • Quinta Paredes - Gobernación

    • CAN British Council

    • Salitre El Greco - Vive Claro

    • El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá

  • Enfrentamientos y violencia: El hecho más destacado fue un ataque con elementos contundentes (piedras y flechas) cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

    • Dato de Seguridad: Cuatro uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos (con lesiones en cara, piernas y brazos) tras los choques con un grupo de manifestantes.

  • Posición del Distrito: El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la Secretaría de Gobierno han rechazado categóricamente los actos de violencia y han solicitado a la Fiscalía investigar e identificar a los responsables, reiterando el compromiso con el diálogo y la protesta pacífica.

El presidente Gustavo Petro ordenó "máximo cuidado” a la Embajada de Estados Unidos por protesta del ‘Congreso de los Pueblos*.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los hechos de violencia registrados en inmediaciones de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos por parte de indígenas y manifestantes: "Cada piedra lanzada, agresión, se aleja del propósito legítimo de la protesta social y pone en riesgo a inocentes".

Gustavo Petro anuncia cambios en la Dirección Nacional de la Policía

“La Policía de Colombia va a cambiar, he pedido el cambio del director Brigadier general Carlos Triana.Ha hecho un gran trabajo, pero hay unas fallas que creo tenemos que sobremontar profundamente”, dijo.

