¿Quién es John McNamara? Jefe de la delegación de EEUU que aterrizó en Venezuela: claves de la misión diplomática

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 9 de enero, una delegación oficial del Departamento de Estado de EEUU aterrizó en el Aeropuerto de Maiquetía para evaluar las condiciones de su embajada en Caracas.

La misión, liderada por el diplomático John T. McNamara, marca el regreso de personal estadounidense a suelo venezolano tras la interrupción de relaciones en 2019.

De acuerdo con medios internacionales, el presidente Donald Trump confirmó que Washington analiza seriamente reactivar sus operaciones diplomáticas.

Misión de evaluación en Caracas

El grupo está integrado por personal de seguridad y diplomáticos de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela (VAU), que operaba desde Bogotá.

El objetivo central de la visita es revisar el estado de la infraestructura y los niveles de seguridad del edificio diplomático para una posible apertura gradual.

Aunque ya se solicitó al personal local que prepare las instalaciones para esta misma semana, fuentes oficiales aclaran que todavía no existe una fecha definitiva para el inicio formal de actividades.

¿Quién es el jefe de la delegación?

John T. McNamara, quien encabeza la misión, es un diplomático de carrera con amplia experiencia en zonas de conflicto y América Latina.

Antes de ser nombrado encargado de negocios para Venezuela en febrero de 2025, trabajó en países como Irak, Afganistán, Perú y Colombia.

En este último, tuvo un rol clave como consejero político durante las negociaciones de paz con las FARC.

Un complejo estratégico

La sede diplomática estadounidense, ubicada en el sector de Valle Arriba, es una estructura imponente que domina el paisaje del este de la capital.

El complejo, que tiene el tamaño de dos campos de fútbol, fue inaugurado en 1995 tras una inversión de 13 millones de dólares.

Por ahora, el equipo de McNamara se centrará exclusivamente en labores técnicas y logísticas dentro de estas instalaciones, sin planes confirmados de reuniones con el liderazgo político local.

Planes de la administración Trump

Desde el Air Force One, el presidente Trump reafirmó que la reapertura está bajo estudio activo.

El mandatario sugirió que EEUU podría mantener un control directo sobre Venezuela para gestionar sus reservas de petróleo. Por su parte, altos funcionarios del Departamento de Estado indicaron que toda la logística está en marcha para proceder en cuanto reciban la orden presidencial definitiva.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube