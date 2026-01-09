La empresa número 1 de EEUU no fabrica celulares: el gigante de Michigan que recupera el trono nacional

Suscríbete a nuestros canales

La historia y la innovación se dieron la mano en este inicio de 2026. Ford Motor Company fue coronada como la empresa más emblemática de los Estados Unidos, según el prestigioso ranking anual elaborado por la revista Time y la plataforma de datos Statista.

Este reconocimiento no solo celebra el éxito financiero de la compañía de Michigan, sino su impacto profundo en la identidad, la cultura y la estructura social del país desde su fundación en 1903.

¿Por qué Ford lidera el sentimiento estadounidense?

El estudio, basado en una encuesta nacional, posiciona a Ford por encima de gigantes tecnológicos y de consumo. Los factores clave para este primer puesto incluyen:

Legado Histórico: La invención de la línea de montaje no solo puso al mundo sobre ruedas, sino que creó la clase media estadounidense.

El mayor empleador del sector: Ford es actualmente el empleador automotriz por hora más grande de EE. UU., un punto que Bill Ford, presidente ejecutivo, destaca como el motor del "sueño americano" moderno.

Innovación con propósito: La empresa ha logrado transitar de los motores de combustión a la experimentación con vehículos autónomos y la reducción de costos en su línea eléctrica.

"La innovación no se trata solo de fabricar baterías; se trata de mejorar la vida de las personas", afirmó Bill Ford, destacando que el futuro del transporte lo construirán trabajadores locales para familias comunes.

El "Top 10" de las marcas que definen a EE. UU.

Ford encabeza una lista de 250 empresas, pero la competencia en la cima refleja el poderío de las marcas que consumimos a diario:

Ford Motor Company Apple Coca-Cola Company Walmart Amazon McDonald's General Motors Microsoft Google Nike / Walt Disney Company (Empate técnico)

Asequibilidad y el factor político

Un elemento crucial para que Ford mantenga su relevancia en 2026 ha sido su alineación con las nuevas políticas de asequibilidad.

El CEO de la compañía, Jim Farley, elogió recientemente los cambios normativos de la administración Trump, calificándolos como una "victoria para el sentido común".

Según Farley, estos ajustes permitirán que los modelos más populares de Ford sean más económicos y que los nuevos lanzamientos fabricados en suelo estadounidense lleguen al mercado con precios que las familias trabajadoras realmente puedan pagar.

