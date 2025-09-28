Se acabó la rentabilidad: ¿por qué revender casas en EEUU ya no genera la misma ganancia que antes?

Suscríbete a nuestros canales

En el segundo trimestre del año, los márgenes de ganancia obtenidos por la reventa de viviendas en Estados Unidos registraron un retroceso considerable, alcanzando los niveles más bajos de rentabilidad desde hace casi dos décadas.

El retorno típico de la inversión en este tipo de operaciones se ubicó en 25,1% antes de gastos.

Según datos publicados en el portal web de AP, este descenso representa una disminución del 13,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, situando la ganancia bruta promedio para los revendedores en 65.300 dólares.

Este comportamiento se atribuye, principalmente, al incremento sostenido de los precios de compra y al contexto de competencia en el segmento de viviendas de menor precio, lo que encarece la inversión inicial requerida por los inversionistas.

Este es el cambio de este año

En el otoño de 2012, el retorno de inversión típico por la reventa de inmuebles llegó a situarse en 62,9% antes de gastos; desde entonces, la rentabilidad ha ido en descenso a medida que los precios han escalado y el mercado se ha estabilizado tras el colapso inmobiliario de finales de la década de 2000.

Durante el segundo trimestre de 2025, el precio promedio de compra de una casa revendida por inversionistas fue de 259.700 dólares, el valor más alto registrado desde el año 2000.

El precio medio de venta de las viviendas revendidas se mantuvo en 325.000 dólares. El total de reventas fue de 78.621 unidades, un 7,4% del total de operaciones realizadas en el mercado inmobiliario estadounidense en ese periodo.

Estos datos muestran que, pese a la reducción de la rentabilidad, los inversionistas siguen activos en el sector, impulsados por las condiciones actuales del mercado y su capacidad de participar en transacciones sin recurrir a créditos hipotecarios.

