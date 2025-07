Trump reacciona ante el anuncio del nuevo partido político de Musk: así se burló el presidente de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, indicó este domingo que la decisión del empresario Elon Musk, de fundar un nuevo partido político estadounidense, “es ridícula” y podría generar confusión.

“Me parece ridículo. Tenemos un éxito tremendo con el Partido Republicano. Los demócratas han perdido el rumbo, pero siempre ha sido un sistema bipartidista, y creo que crear un tercer partido solo aumenta la confusión, ya tenemos suficiente con los demócratas de izquierda radical, que han perdido la confianza y la razón”, indicó en su cuenta en su red social Truth Social.

Agregó que “los republicanos, en cambio, son una 'máquina' que funciona a la perfección, y acaban de aprobar el proyecto de ley más grande de su tipo en la historia de nuestro país”.

Explicó que dicha ley está relacionada con la eliminación del Mandato de Vehículos Eléctricos (VE) que “obligó” a los estadounidenses a comprar uno de estos autos.

“Me he opuesto firmemente a eso desde el principio. Ahora la gente puede comprar lo que quiera: vehículos de gasolina, híbridos (que están teniendo mucho éxito) o nuevas tecnologías a medida que surjan. Se acabó el Mandato de Vehículos Eléctricos”, destacó.

Afirmó que Musk lo había respaldado plenamente a pesar de la conocida oposición del presidente a los mandatos de vehículos eléctricos.

“Llevo dos años haciendo campaña con este tema y, sinceramente, cuando Elon me dio su apoyo total e incondicional, le pregunté si sabía que iba a terminar con el mandato de vehículos eléctricos. Lo dije en cada discurso y en cada conversación que tuve. Dijo que no tenía ningún problema con eso. ¡Me sorprendió mucho!", aseguró.

Además, Trump alegó que Musk buscaba influir en los nombramientos de la NASA, con un “amigo” del empresario.

"Elon me presentó a uno de su amigo y que él podría dirigir la NASA y, aunque pensé que su amigo era muy bueno, me sorprendió saber que era un demócrata de pura cepa, que nunca antes había contribuido a un republicano. Elon probablemente también lo era. También me pareció inapropiado que un amigo muy cercano de Elon, que estaba en el sector espacial, dirigiera la NASA, cuando la NASA es una parte tan importante de la vida corporativa de Elon. ¡ Mi principal responsabilidad es proteger al público estadounidense!”, concluyó Trump.