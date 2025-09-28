Una burla macabra: la tendencia en redes sociales que pone en riesgo a las mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Una cuestionada tendencia de "humor" en redes sociales, que se originó en México, aterrizó en Argentina y generó un rechazo masivo.

La "broma", que simula el secuestro y la desaparición de mujeres, provocó una ola de indignación y de repudio, al tocar una fibra sensible en una región con altos índices de violencia de género.

Los videos, grabados por trabajadores de estaciones de servicio, muestran a dos hombres que, a manera de "humor", se quejan de jóvenes que les piden grabar contenido para redes sociales y planean someterlas y meterlas en bolsas plásticas.

La escena, que termina con la "víctima" dentro de una bolsa, ya causó polémica en México, un país con más de 30 mil 239 mujeres reportadas como desaparecidas.

Una tendencia que se vuelve pesadilla: la reacción de Shell y YPF

La polémica llegó a Argentina, donde un video con la misma premisa, grabado en una estación de servicio Shell, se hizo viral.

La empresa emitió un comunicado de disculpas en el que reconoció que el material era "totalmente inapropiado" y que podía "interpretarse como una apología a la violencia de género".

En otra estación de servicio, esta vez de la estatal YPF, también se difundió un video similar, aunque la empresa se desvinculó de la producción.

La responsable de la grabación del video de Shell, una mujer que manejaba las redes sociales de una estación de servicio, también se disculpó en un descargo en sus redes sociales, donde admitió que el mensaje "pudo dar lugar a una interpretación distinta de la intención original".

La respuesta de la sociedad: "Es una aberración misógina"

La respuesta de la sociedad fue contundente. Colectivos feministas en Argentina recordaron casos de feminicidios en los que las víctimas fueron encontradas en bolsas de basura, como las que aparecen en los videos.

La exdiputada de izquierda Myriam Bregman calificó la tendencia de "aberración" y "ataque misógino".

Periodistas Feministas de Entre Ríos exigieron a la empresa que retirara el video de las redes sociales, al considerar que hacía "apología del delito" y que era "claramente un hecho de violencia mediática y simbólica de género".

