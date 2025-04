La conmovedora historia del dúo regional mexicano Las Marías: su padre fue deportado y cruzaban a USA para ir a la escuela

Suscríbete a nuestros canales

Las hermanas María Isabel y María Teresa, del dúo de música regional mexicana La Marías, ha atravesado situaciones difíciles tras la deportación de su padre cuando ambas tenían siete años.

La familia, originaria de Sinaloa, había llegado a Arizona con la esperanza de construir un futuro en Estados Unidos. Sin embargo, tras la detención de su padre durante una audiencia migratoria, su vida dio un vuelco radical.

“Estuvo ahí tres meses. La abogada dijo que nunca jamás lo iban a deportar, que su caso ya estaba ganado, que ya pronto íbamos a ver una resolución. Mis papás para ese entonces ya tenían más de 90,000 pesos gastados en unos abogados”, relató María Isabel a Telemundo Nuevo México.

Circunstancias complicadas tras leyes migratorias en USA

El sueño americano se convirtió en una lucha constante por mantener a la familia unida y segura. La familia tuvo que tomar la difícil decisión de abandonar Arizona y mudarse a Nogales, Sonora, dejando atrás años de esfuerzo y sacrificio.

A pesar del cambio de país, las hermanas continuaron asistiendo a la escuela en Estados Unidos. Cada día, con solo siete años, tenían que cruzar la frontera solas para llegar a clases a tiempo. La travesía diaria era dura y llena de incertidumbre.

“Sí era muy difícil. Los primeros días yo lloraba mucho porque yo le decía mamá, si quiero que me dejes tú en la escuela, porque no me puedes ir a dejar tú. Y yo no entendía”, compartió María Teresa.

Estas experiencias forjaron en ellas una fortaleza única y un compromiso profundo con sus sueños y su familia.

¿Cómo le va al dúo hoy en día?

Hoy en día, Las Marías son reconocidas por su talento en el género de música regional mexicana. A través de sus canciones, cuentan historias reales que reflejan sus vivencias y luchas personales. Su historia es un ejemplo claro de resiliencia y esperanza.

Aunque todavía residen con sus padres en Nogales, continúan cruzando la frontera para presentar su música al otro lado del río y seguir compartiendo su mensaje con el mundo.

Visite nuestra sección Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube