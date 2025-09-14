Consejos Comunales inician renovación de vocerías: estas son las fases clave del nuevo cronograma

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de renovación de vocerías del Consejo Comunal ya está en marcha en distintas comunidades del país.

Según el Ministerio de las Comunas, esta actualización busca fortalecer la participación ciudadana y garantizar la operatividad de los comités de trabajo.

La Ley Orgánica de los Consejos Comunales establece que las vocerías deben renovarse cada tres años. Para ello, se activa un procedimiento electoral que involucra a toda la comunidad.

Consejo Comunal: pasos para renovar las vocerías en tu sector

El primer paso consiste en convocar una asamblea de ciudadanos y ciudadanas. La comisión electoral del Consejo Comunal debe informar que inicia el proceso de renovación.

Durante esta asamblea, se elige la nueva comisión electoral para el período 2025–2028. Esta instancia tendrá la responsabilidad de presentar el cronograma electoral y someterlo a votación.

Actividades clave del cronograma electoral

Una vez aprobado el cronograma, la comisión electoral debe ejecutar cinco acciones fundamentales. Primero, actualizar el censo demográfico y el registro electoral del Consejo Comunal.

Luego, someter a aprobación los comités de trabajo, que pueden incluir áreas como economía, juventud, servicios públicos, seguridad y planificación. Cada comunidad define sus prioridades.

Posteriormente, se abre el proceso de postulación para quienes deseen asumir responsabilidades en los comités. Esta etapa permite identificar liderazgos y fortalecer la estructura organizativa.

También se actualiza el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, basándose en la agenda concreta de acción y el mapa de soluciones elaborado por la comunidad.

Finalmente, se realiza la elección de vocerías mediante votación universal, secreta y directa. El escrutinio y la proclamación se hacen en acto público.

Registro y vigencia de las nuevas vocerías

La comisión electoral tiene un plazo de 10 días para registrar electrónicamente las vocerías renovadas en el sistema oficial. Estas tendrán vigencia por tres años.

En casos donde se agregan nuevos comités, se repite el proceso de postulación y votación. Sin embargo, su periodo se alinea con el calendario vigente del Consejo Comunal.

Este mecanismo permite mantener la cohesión organizativa y garantizar que todas las vocerías se renueven de forma simultánea, fortaleciendo la gobernanza comunitaria.

